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По Крымскому мосту в Керчь начали пропускать по одному автомобилю в пять минут

По Крымскому мосту возобновили движение автотранспорта в сторону Керчи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Подчеркивается, что проезд открыт только для автомобилей, направляющихся в Керчь, дальнейшее движение по трассе «Таврида» все еще ограничено. Автомобилистов пропускают по одному с пятиминутным интервалом.

Также возобновили движение рейсовых пассажирских автобусов из городов Кубани в Керчь. 

Как сообщал “Ъ-Кубань”, к вечеру 19 февраля возобновили движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Краснодарского края. На трассе со стороны Кубани скопилось порядка 479 автомобилей. Причиной ограничения движения стали снегопад и плохая видимость. 

Наталья Решетняк


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