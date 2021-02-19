По Крымскому мосту в Керчь начали пропускать по одному автомобилю в пять минут

По Крымскому мосту возобновили движение автотранспорта в сторону Керчи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Подчеркивается, что проезд открыт только для автомобилей, направляющихся в Керчь, дальнейшее движение по трассе «Таврида» все еще ограничено. Автомобилистов пропускают по одному с пятиминутным интервалом.

Также возобновили движение рейсовых пассажирских автобусов из городов Кубани в Керчь.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, к вечеру 19 февраля возобновили движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Краснодарского края. На трассе со стороны Кубани скопилось порядка 479 автомобилей. Причиной ограничения движения стали снегопад и плохая видимость.

Наталья Решетняк