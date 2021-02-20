Госдеп США не предложил новых санкций против «Северного потока-2»

Госдепартамент США передал в Конгресс список организаций, в отношении которых могут ввести санкции по «Северному потоку-2». В список попали только российское судно «Фортуна» и его собственник — компания «КВТ-Рус», сообщил член комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол. Он напомнил, что против них уже действуют ограничения, введенные администрацией бывшего президента США Дональда Трампа.

«Проще говоря, сегодняшние санкции совершенно неадекватны. Намерения Конгресса ясны и не могут быть проигнорированы: обязательные предписания, принятые при двухпартийной поддержке в последних двух оборонных бюджетах, предназначены для того, чтобы остановить завершение строительства российского трубопровода "Северный поток-2"»,— говорится в заявлении господина Маккола, опубликованном в Twitter. Он отметил, что введение санкций против «Фортуны» и «КВТ-Рус» не отвечают этому намерению.

14 февраля вице-премьер России Александр Новак сообщил, что строительство газопровода «Северный поток-2» завершено на 95%. По его словам, проект полностью соответствует европейскому законодательству, а наблюдаемые попытки ему помешать — это нерыночные методы конкуренции.

В январе Госдеп предупредил европейские компании о санкциях из-за «Северного потока-2». До этого Сенат США проголосовал за принятие оборонного бюджета на 2021 финансовый год, который предполагает очередное расширение санкций.