Госдеп предупредил европейские компании о санкциях из-за «Северного потока-2»

Госдепартамент США уведомил европейские компании о возможности очередного расширения санкций за содействие проекту «Северный поток-2», сообщило Reuters со ссылкой на источник в правительстве США.

«Мы пытаемся проинформировать компании о риске и убедить их уйти, пока не стало слишком поздно»,— сказал собеседник агентства.

Ранее Госдеп сообщил, что продолжит вводить санкции против «Северного потока-2» до остановки проекта. 1 января Сенат США проголосовал за принятие оборонного бюджета на 2021 финансовый год, который предполагает их очередное расширение. Госдеп вводил новые санкции против проекта в октябре 2020 года.

Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что «Северный поток-2», учитывая поддержку европейских стран и компаний, будет реализован. Проект завершен более, чем на 93%.

О возможных изменениях в санкционной политике США — в материале “Ъ” «Санкции отправят на пересмотр».