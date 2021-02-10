Суд признал храм на территории монастыря схимонаха Сергия собственностью епархии

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Екатеринбургской епархии, признав ее права на храм Иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» на территории Среднеуральского женского монастыря. Духовником храма являлся экс-схимонах Сергий, находящийся в данный момент под арестом в Москве.

Напомним, ранее адвокат экс-схимонаха Сергия (Николая Романова) Светлана Герасимова рассказала, что в ходе судебного разбирательства со стороны екатеринбургской епархии было предъявлено исковое заявление, в котором утверждается, что строительство храма на территории Среднеуральского монастыря осуществлялось епархией и игуменьей Варварой (Крыгиной).

«Это не соответствует действительности, так как в материалах уголовного дела есть показания той же игуменьи, в которых четко указано, что строительство монастыря осуществлял схиигумен Сергий. Мы представили удостоверение, в котором архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий назначил его строителем и схиигуменом данного монастыря»,— отметила адвокат.

Позже она ходатайствовала о привлечении господина Романова в качестве третьего лица к рассмотрению иска епархии, однако суд отказал в ходатайстве.

Председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ епархии протоиерей Максим Миняйло заявил на пресс-конференции, что епархия пока не может взять под контроль Среднеуральский монастырь, так как его постояльцы воспринимают митрополию захватчиками. Впрочем, он отметил, что после завершения юридических коллизий по возврату объектов Среднеуральского монастыря епархии на его территории будет создан центр социальной помощи, а монашеская жизнь будет возрождаться под руководством правящего архиерея «без политических лозунгов, утопий и псевдоутопий».

Бывший схиигумен был задержан 29 декабря во время штурма силовиками Среднеуральского женского монастыря. Он обвиняется в совершении преступлений по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ, ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ. Басманный райсуд Москвы арестовал бывшего схимонаха Сергия на два месяца, до 28 февраля. Свою вину он не признает.

Илья Смирнов, Екатеринбург