Мусор положили в долгий ящик

Как выяснил “Ъ”, «РТ-Инвест» (контролируется «Ростехом») может на год задержать запуск пяти мусоросжигающих электростанций (МТЭС) на 355 МВт в Подмосковье и Казани. За срыв ввода компании грозит штраф в общей сложности до 7 млрд руб., по оценкам экспертов. Однако «РТ-Инвест» надеется избежать штрафов: компания просит их отменить, объясняя задержку проблемами с доставкой иностранного оборудования из-за пандемии. Под вопросом и строительство новых 25 МТЭС за 650 млрд руб.— правительство раскритиковало дорогостоящую стройку и предложило еще раз обсудить финансовую модель.

«РТ-Инвест» может задержать запуск пяти строящихся МТЭС на срок до одного года: компания надеется запустить объекты в конце 2023 года. Об этом представитель компании заявил на совещании в правительстве у вице-премьеров Александра Новака и Виктории Абрамченко, сообщили “Ъ” источники, знакомые с ходом заседания. На вопрос о причинах затяжного строительства «РТ-Инвест» сослался на проблемы из-за пандемии, уточнили они.

«РТ-Инвест» строит четыре объекта в Подмосковье, один — в Казани. Станции на 355 МВт по плану должны начать поставку энергомощности с 1 декабря 2022 года. Строительство объектов ведется за счет оптового энергорынка. В России МТЭС приравнены к зеленой генерации, инвестор будет возвращать затраты через повышенные платежи за мощность с оптового энергорынка по договорам поставки мощности (ДПМ ТБО). Базовая доходность договоров — 12%. При этом МТЭС в несколько раз дороже объектов на ВИЭ. Плановые затраты на строительство этих объектов — 378,7 тыс. руб. за 1 кВт. Стоимость всех станций — 155 млрд руб.

По правилам ДПМ ТБО за каждый месяц отставания от графика инвестору грозит штраф — 25% от гарантированного платежа за мощность. По оценкам Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», штраф за каждый месяц задержки может составить 557 млн руб. Штраф за один год может достигнуть 6,7 млрд руб. При этом компания за этот период не получит 26,7 млрд руб. платежей с рынка из-за непоставки мощности.

По словам источников “Ъ”, представитель «РТ-Инвеста» на совещании попросил помощи у правительства для уменьшения штрафных санкций. Однако вице-премьер Виктория Абрамченко заметила, что это коммерческие риски компании. Представитель «РТ-Инвеста» отметил, что в начале года Минэнерго разработало проект постановления правительства, освобождающий от штрафов сроком на один год все ВИЭ-объекты с запуском во втором полугодии 2021 года.

По мнению «РТ-Инвеста», пять МТЭС также могли бы быть включены в этот проект постановления. На что вице-премьер посоветовала обратиться с этим предложением в Минэнерго. В Минэнерго не ответили на запрос “Ъ”, в «Совете рынка» (регулятор энергорынков) отказались от комментариев.

В «РТ-Инвесте» “Ъ” заявили, что планы-графики ввода в эксплуатацию всех пяти заводов были скорректированы на срок от 8 до 12 месяцев. Причина — «глобальные защитные санитарные меры из-за пандемии COVID-19». В компании утверждают, что поставка части основного оборудования для проекта была ограниченна, производители из-за локальных локдаунов и производственных ограничений официально уведомили компанию о невозможности поставки оборудования в ранее определенный срок. В «РТ-Инвесте» уже подготовили и направили в правительство и в Минэнерго предложения (через инициативу общественного обсуждения на regulation.gov.ru) о сдвиге даты начала поставки мощности и неприменении штрафных санкций по аналогии с ВИЭ-объектами.

Промышленность против безусловной отмены штрафов для МТЭС. «Времени для создания объектов было более чем достаточно, необходимо установить подлинные причины задержки, полагаем, что основания для неуплаты штрафов отсутствуют»,— заявили “Ъ” в «Сообществе потребителей энергии».

Под вопросом и более масштабный проект по строительству еще 25 МТЭС в России за 650 млрд руб., который также частично предлагается финансировать через ДПМ. У присутствующих возникли вопросы к расчетам. В итоге правительство поручило ведомствам проанализировать финансовую модель проекта и представить отчет в правительство, а Минприроды совместно с ППК «Российский экологический оператор» — проанализировать потребность в таких объектах и таком виде утилизации.

Полина Смертина, Алексей Шаповалов