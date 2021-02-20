Россия — родина облаков

Иностранные компании из финансовой и розничной сферы в 2020 году начали активнее закупать облачные мощности у российских поставщиков, выяснили в IDC. Это, по мнению аналитиков, связано с их возросшей конкурентоспособностью как по цене, так и по функционалу. Интерес зарубежных заказчиков обусловлен и необходимостью хранить персональные данные российских клиентов на территории России, уточняют сами участники рынка. И тренд, по их мнению, сохранится.

В 2020 году вырос интерес западных компаний-нерезидентов к российским поставщикам облачных сервисов, рассказал “Ъ” руководитель исследований рынка облачных услуг IDC Россия и СНГ Дмитрий Гаврилов на совместной пресс-конференции с Mail.ru Cloud Solutions. В число нерезидентов, по его словам, входят компании, зарегистрированные в других государствах, как работающие, так и не работающие на российском рынке. Наибольший интерес к российском облачным сервисам, по его словам, проявляют зарубежные крупные финансовые организации и розничные сети. «Это связано с тем, что многие российские сервисы стали более конкурентоспособны как с функциональной точки зрения, так и с точки зрения соотношения цены и качества»,— считает господин Гаврилов.

По предварительной оценке IDC, рынок публичных облачных услуг России по итогам 2020 года превысит отметку в $1,2 млрд. Ранее iKS-Consulting оценивала весь российский рынок облаков в $1,4 млрд (см. “Ъ” от 21 декабря 2020 года). В число крупнейших облачных провайдеров, по оценкам аналитиков, в 2020 году вошел «Ростелеком» (20,8% рынка по выручке), МТС (11,2%), «Крок» (8,3%), Selectel (8,2%) и SberCloud (входит в экосистему Сбербанка) с долей 6,2%.

Рост интереса в 2020 году со стороны компаний из европейских и североамериканских регионов подтверждают в IT-провайдере Selectel. «В число таких клиентов входит крупный и средний бизнес, международные бренды одежды, автопроизводители, производители потребительской электроники»,— рассказал заместитель гендиректора по развитию Selectel Максим Попов.

Выручка «Яндекс.Облака» от компаний-нерезидентов в 2020 году составила 80 млн руб., то есть 8% от общей выручки платформы, рассказали в этом провайдере. Международные компании ищут на российском рынке платформы, которые помогают ускорить запуск цифровых сервисов и новых каналов продаж, рассказал руководитель платформы Mail.ru Cloud Solutions Илья Летунов.

В «Ростелекоме» и МТС говорят, что интерес о стороны иностранных клиентов к их облачным сервисам был и раньше. В «Ростелекоме» были клиенты из Евросоюза, Азии и СНГ. У МТС закупали облачные мощности и сервисы глобальная интернет-платформа по изучению языков, банки, ритейл.

Количество иностранных клиентов IT-компании «Крок» за 2020 года увеличилось примерно в 1,5 раза, рассказал ее директор по развитию облачных сервисов Максим Березин. По его словам, это произошло преимущественно за счет IT-компаний из Европы и Малой Азии. «Это были компании из индустрии программной разработки, гейминга, логистики, а также крупные предприятия, которые открывают или развивают в России региональные офисы»,— уточнил он. Их интерес, по словам господина Березина, был обусловлен в том числе требованиями российского законодательства.

Согласно закону о хранении данных, иностранные компании, владеющие в том числе почтовыми сервисами, соцсетями и поисковиками, должны размещать персональные данные российских пользователей исключительно на серверах на территории страны, уточнил исполнительный директор Центра стратегического развития и цифровой трансформации компании «Ланит-Интеграция» Павел Сварник.

Большинство опрошенных “Ъ” участников рынка уверены, что интерес иностранных заказчиков к российским сервисам продолжит расти и в 2021 году. При наличии сопоставимой альтернативы использование зарубежных облачных сервисов на российском рынке, по мнению господина Летунова, становится экономически нецелесообразным.

Юлия Степанова