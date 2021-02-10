Потребители перестали витать в облаках

В 2020 году российский рынок потребительских сервисов облачного хранения данных (ОХД), таких как iCloud и «Яндекс.Диск», упал на 9%, до 8,9 млрд руб. Такие сервисы чаще всего используют для хранения фотографий и видео, но в период пандемии люди меньше ходили на мероприятия и путешествовали, поэтому их потребность в хранении снизилась, объясняют эксперты. Не видят больших перспектив рынка и вышедшие на него операторы связи. Корпоративный сегмент ОХД на порядок больше. Он может быть менее маржинальным, но, по словам участников рынка, «прибыль более предсказуема».

В исследовании агентства TelecomDaily, с которым ознакомился “Ъ”, говорится, что рынок потребительских сервисов ОХД в 2020 году сократился на 9%, до 8,9 млрд руб. Наибольшую долю получил «Яндекс.Диск» с 30%, опередив iCloud от Apple (23,4%), «Облако Mail.ru» (17,6%), Dropbox (14%) и Google.Drive (8%). Исследование проводилось на основе данных открытых источников, участников рынка и опроса 2 тыс. респондентов в декабре.

Общее число пользователей облачных хранилищ, по оценкам TelecomDaily, за год выросло на 13%, до 75 млн человек, но количество клиентов, которые платят, снизилось на 9,87%, до 7,3 млн человек. Все сервисы предлагают базовый объем облака бесплатно, кроме того многие пользователи, например, электронной почты «Яндекса» или Mail.ru не знают, что имеют доступ к облаку, поясняет гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, но учитываются в общей статистике рынка.

Проседание рынка, по мнению аналитиков, связано с усиливающейся ценовой конкуренцией и ограничениями, введенными в 2020 году из-за пандемии. «Снизилось число поездок и массовых мероприятий, люди стали меньше снимать фото и видео, из-за этого упала потребность в хранении»,— пояснил господин Кусков. В 2021 году, по его прогнозу, рынок сократится еще на 2%, до 8,8 млрд руб., но уже в 2022 году вернется к росту в пределах 3%, до 9,1 млрд руб. Развитие сегмента, по мнению эксперта, может стимулировать растущая конкуренция по стороны операторов связи, которые начли предлагать абонентам собственные сервисы для хранения данных.

Аудитория «Облако Mail.ru», в том числе платящая, по итогам 2020 года выросла, утверждает руководитель этого проекта Кирилл Игнатьков. По его словам, в начале самоизоляции из-за пандемии рост превысил 30%. Интерес к облачным хранилищам, по его мнению, растет, в том числе за счет более высокого качества съемки современных смартфонов. Показатели доходов в компании не раскрывают.

Перспективы в развитии таких продуктов есть, но спрос на платные сервисы ОХД пока нишевый, отметили в Tele2. В «МегаФоне» развивают облачное хранилище «МегаДиск», которое позволяет абонентам бесплатно хранить до 25 Гб фотографий, видео или документов. Но реальную перспективу компания видит в корпоративном сегменте. С этим согласны в «Ростелекоме». В МТС и «Вымпелкоме» не ответили на запрос “Ъ”.

Рынок облаков для частных пользователей значительно проигрывает в деньгах рынку публичных облачных услуг для бизнеса. По оценкам «ТМТ Консалтинга», в 2020 году объем продаж в этом сегменте составил 93 млрд руб.

Облачное хранение данных для частных пользователей как отдельный продукт давно перестало быть интересным, и сложно говорить о высоком потенциале, подтверждает руководитель направления развития облачных технологий Softline Юрий Новиков. Маловероятно, что на потребительский сегмент переключат внимание ориентированные на B2B-рынок провайдеры, соглашается директор по развитию «Крок» «Облачные сервисы» Сергей Зинкевич. По его словам, маржинальность одного проекта в B2C значительно ниже, чем в проекте для крупного корпоративного сегмента.

Маржинальность облачных сервисов в B2B может оказаться ниже, чем в сегменте B2C из-за скидок корпоративным клиентам за объем, возражает руководитель направления Intelligent Cloud & Infrastructure Accenture в России Евгений Филатов. Однако, признает он, в корпоративном сегменте «более предсказуемая прибыль».

Дмитрий Шестоперов