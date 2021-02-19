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Памятник Феликсу Дзержинскому (2001 год)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Голосование по вопросу памятника на Лубянской площади начнется 25 февраля

Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля на нескольких площадках, сообщил «РИА Новости» глава комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. В шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. До этого помимо них предлагалось выбирать между памятниками Юрию Андропову, Ивану III и другими.

«Голосование за памятник начнется 25 февраля и пройдет на нескольких площадках — это "Активный гражданин" и сайты различных СМИ. А также в опросе примут участие муниципальные депутаты»,— сообщил Алексей Венедиктов. «Я воздержался»,— отметил он. На базе штаба по наблюдению за выборами в Москве 2021 года будет создана комиссия по наблюдению за опросом.

Ранее писатели, блогеры и журналисты, в том числе Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева и другие, подписали обращение к правительству и мэрии Москвы о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. Они заявили, что работа Евгения Вучетича «успела стать безусловной частью исторического и культурного ландшафта нашей столицы».

Это не первый раз, когда памятник Феликсу Дзержинскому предлагают вернуть на площадь. В 2017 году лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением вернуть памятник Феликсу Дзержинскому.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Феликса Дзержинского зовут на референдум».

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