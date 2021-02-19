Эксперимент по маркировке пива начнется 1 апреля

Эксперимент по маркировке пива и других слабоалкогольных напитков в России начнется 1 апреля 2021 года и продлится до конца августа 2022 года, говорится в постановлении правительства. Начать данный эксперимент в апреле предложил Минпромторг. По данным ведомства, объем нелегального пивного рынка в России составляет 5–12% в зависимости от региона, а потери бюджета — до 22 млрд руб. в год.

«Провести с 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков средствами идентификации»,— говорится в документе. В перечень слабоалкогольных напитков, участвующих в эксперименте, внесены сидр, пуаре и медовуха. В списке также значится безалкогольное пиво.

Ранее Ассоциация производителей пива заявила, что затраты отрасли на установку оборудования для маркировки пива могут составить сотни миллионов долларов. Российские власти давно озаботились прослеживаемостью товаров. В стране в обязательном порядке маркируются меховые изделия, табачная продукция, обувь, лекарства, парфюмерия и фототовары. Список товаров, обязательных к идентификации средствами маркировки, будет расширяться.

О развитии системы маркировки в России — в материале “Ъ” «Контрафакту вновь объявлен бой».