Цена биткойна превысила $52 тысячи

Стоимость биткойна в ходе торгов превысила $52 тыс. и побила очередной исторический рекорд. По данным портала CoinDesk, средняя цена по биржам на 22:44 составила $52 229. Динамика приводится за сутки.

Биткойн начал активно расти в декабре 2020 года, и с тех пор регулярно обновляет исторические рекорды. Основанная Илоном Маском корпорация Tesla в феврале инвестировала в эту криптовалюту $1,5 млрд, что дополнительно подогрело интерес частных инвесторов.

О динамике криптовалюты — в материале “Ъ” «Биткойн заступил за $50 тыс.».