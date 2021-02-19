Росфинмониторинг создал сервис для отслеживания преступных трансакций с криптовалютой

В России разработан цифровой сервис, позволяющий анализировать криптотрансакции для выявления преступлений, сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

«Наркодельцы активно используют электронные системы платежей и криптовалюту. Мы совместно с правоохранительными органами и Академией наук в первую очередь разработали цифровой сервис, который позволяет нам анализировать криптотрансакции»,— сказал Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он сообщил, что механизм называется «Прозрачный блокчейн». Планируется, что он позволит ведомствам «увидеть все движения с криптовалютой, то есть попытки "спрятаться" за криптовалюту». Содействие России в данном вопросе оказывают коллеги за рубежом, в том числе из Финляндии, Люксембурга, Лихтенштейна, Белоруссии, Мальты и других стран.

Проект находится на контроле у правительства. «Минцифры нам помогает, чтобы в этом году его завершили»,— добавил глава Росфинмониторинга.

Напомним, Госдума приняла в первом чтении законопроект о налогообложении цифровых валют — доходы от операций с ними будут облагаться налогом на прибыль или НДФЛ. Штраф за уклонение или неуплату — 40% утаенной суммы. При объеме операций свыше 600 тыс. руб. в год у налогоплательщиков появится обязанность подавать декларацию налоговым органам.

Подробности — в материале “Ъ” «Государство заглянет в цифровые кошельки».