Воронежский бизнесмен Сергей Пойманов отбыл наказание за злоупотребления полномочиями

Экс-глава воронежского производителя щебня АО «Павловскгранит» Сергей Пойманов закончил отбывать наказание. Об этом “Ъ-Черноземье” рассказал его адвокат Дмитрий Фомичев. Предприниматель в последнее время содержался в ИК-6 УФСИН по Брянской области.

В августе 2019 года Мещанский райсуд Москвы приговорил Сергея Пойманова за злоупотребления полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима. Такое наказание было назначено по совокупности приговоров: за год до этого Пойманов получил три года колонии по аналогичной статье в Воронеже.

По мнению защиты, Сергей Пойманов должен был выйти на свободу еще в прошлом году: к 25 августа с учетом времени под стражей он отбыл 1638,5 дня из назначенных ему 1642,5. Служба исполнения наказаний, впрочем, не согласилась с подсчетами защитыпредпринимателя и не отпустила его из под стражи. Адвокат обжаловал это решение. Головинский райсуд Москвы приступит к рассмотрению жалобы 9 марта.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ” «И дольше срока длится срок».

Сергей Толмачев