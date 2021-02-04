И дольше срока длится срок

Адвокат приговоренного к четырем с половиной годам колонии воронежского бизнесмена Сергея Пойманова, некогда контролировавшего крупнейшее в Европе производство гранитного щебня АО «Павловскгранит», с конца прошлого года добивается его освобождения. Осужденный за злоупотребления полномочиями предприниматель, по мнению его защиты, должен был оказаться на свободе к концу прошлого лета, однако из-за неправильного подсчета срока отбывания наказания он до сих пор находится в колонии в Брянской области. Адвокат добивается признания действий ФСИН незаконными в надежде привлечь к ответу тех, из-за кого его доверителя продержали в заключении на пять месяцев дольше, чем нужно.

В ноябре прошлого года адвокат Сергея Пойманова Дмитрий Фомичев обратился с жалобой в управление ФСИН России по Москве на незаконное содержание предпринимателя под стражей в столичном СИЗО №4. По мнению защитника, его доверитель должен был быть освобожден не позднее 30 августа 2020 года. Служба исполнения наказаний оставила жалобу без удовлетворения, сославшись на неправильный подсчет срока отбывания наказания. Господин Фомичев обратился в Головинский райсуд Москвы с требованием признать это решение незаконным. Как сообщили “Ъ” в суде, заявление принято к производству, заседание назначено на 11 февраля.

Напомним, в августе 2019 года Мещанский суд Москвы завершил рассмотрение второго уголовного дела о злоупотреблениях полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) Сергея Пойманова, уже отбывавшего трехлетний срок по приговору Левобережного райсуда Воронежа за совершение преступления по этой же статье. В основу первого уголовного дела лег факт отчуждения по заниженной цене активов бетонного завода ООО «Павловскгранит-бетон», в основу второго — ряд операций по выводу активов из «Павловскгранит-Инвеста», который на тот момент испытывал финансовые трудности и не обслуживал кредит Сбербанка на 5,1 млрд руб. По совокупности приговоров предпринимателю было назначено наказание — четыре года и шесть месяцев колонии общего режима.

Как считает защита, на момент вступления в силу решения столичного суда в августе прошлого года Сергею Пойманову оставалось пробыть в заключении всего несколько дней. Согласно приговору, в счет исполнения наказания бизнесмена суд зачел сроки его содержания в СИЗО (с мая по ноябрь 2017 года) и под домашним арестом (с ноября 2017 до сентября 2018 года) во время предварительного расследования уголовных дел. К ним также были прибавлены сроки содержания под стражей с момента вынесения первого приговора в сентябре 2018-го до вступления в силу второго в августе 2020-го. Один день под стражей засчитывался за полтора, а под домашним арестом — за один.

Таким образом, по подсчетам защиты, к 25 августа прошлого года Сергей Пойманов отбыл 1638,5 дня из назначенных ему 1642,5.

Отказывая в удовлетворении жалобы на незаконное содержание под стражей, ФСИН сослалась на полученные в сентябре письменные разъяснения Мещанского райсуда. Согласно письму, период между вынесением двух приговоров не может засчитываться из расчета один день за полтора, так как осужденный фактически уже отбывал наказание по первому приговору. Исходя из такой логики Сергею Пойманову должно быть зачтено на 170 дней меньше, чем подсчитала его защита.

Дмитрий Фомичев пояснил “Ъ”, что в случае возникновения неясностей при исполнении приговора изолятор должен выяснять их в судебном процессе, а не запрашивать какие-то разъяснения.

«Такого процесса не было. У ФСИН есть только бумажка, которая не основана ни на законе, ни на правоприменительной практике»,— сказал господин Фомичев.

Принятый к рассмотрению Головинским райсудом Москвы иск, по его словам, не имеет принципиального значения, так как его доверитель выходит на свободу в ближайшее время. «Прямой связи между освобождением и поданным иском нет. Сроки были подсчитаны неправильно, и за это кто-то должен отвечать»,— уверен адвокат. По данным “Ъ”, Сергей Пойманов в данный момент содержится в ИК-6 УФСИН по Брянской области.

Сергей Толмачев, Воронеж