Путин поручил проработать снижение ставки по ипотеке для семей с детьми

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах. Поручение глава государства дал по итогам совещания по экономическим вопросам.

«Представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей»,— сообщается на сайте Кремля. Кабмин и ЦБ должны сделать это до 31 марта. Также правительству нужно рассмотреть вопрос об увеличении объема финансирования мероприятий, включенных в планы-графики по решению проблем граждан, которые пострадали от недобросовестных действий застройщиков.

Ранее гендиректор корпорации «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что рост стоимости жилья более чем на 19% нивелирует эффект от введенной в 2020 году программы льготной ипотеки для ее получателя. По его мнению, для того чтобы продлить действие программы после 1 июля, ее условия надо изменить.

Программа льготной ипотеки по ставке 6,5% была введена в прошлом году как мера поддержки из-за пандемии COVID-19. Глава Минстроя Ирек Файзуллин оценивал число выданных ипотечных кредитов в 2020 году в 1,7 млн, а их суммарный объем — в более чем 4,2 трлн руб. Это наивысшие показатели для ипотечного рынка России.

Как банки наращивают выдачу ипотечных кредитов,— в материале “Ъ” «Принцип заимодатский».