Лукашенко одобрил перевалку белорусских нефтепродуктов через российские порты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, одобряющий проект межправительственного соглашения с РФ об организации перевозки через российские морские порты белорусских нефтепродуктов, предназначенных для поставки на экспорт.

«Александр Лукашенко уполномочил Министерство транспорта и коммуникаций на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта»,— говорится в сообщении пресс-службы президента.

Межправительственное соглашение, которое планировалось подписать 15 февраля 2021 года, предусматривает перевалку 3,3 млн тонн белорусских нефтепродуктов ежегодно через порты Северо-Запада РФ в течение 2021–2023 годов. 12 февраля Минтранс Белоруссии сообщил, что дата подписания документа перенесена.14 февраля Минтранс России заявил о готовности подписать документ, но ожидает решения белорусской стороны.

О деталях соглашения — в материале “Ъ” «У прибалтийских портов сохнет транзит».