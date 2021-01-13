Авторынок дышит на Lada

АвтоВАЗ по итогам года сократил продажи примерно на 5%, но показал динамику лучше рынка, который упал почти на 10%. В результате концерн продолжил наращивать долю в РФ, увеличив ее на 0,9 процентного пункта, до 21,5%, чем не может похвастаться, например, другая популярная марка — Hyundai. На руку АвтоВАЗу сыграла как локализация, что создавало меньше проблем с поставками на фоне пандемии, так и господдержка, в том числе через закупки: на фоне общего снижения доли корпоративных продаж Lada, наоборот, увеличила их.

Общие продажи автомобилей Lada в 2020 году, в том числе экспорт, снизились на 5%, до 393,8 тыс. машин, сообщили в глобальном офисе Renault. Доля Lada на российском авторынке по итогам 2020 года, по данным французского концерна, составила 21,5% — это на 0,9 процентного пункта больше, чем годом ранее. Доля АвтоВАЗа растет уже несколько лет подряд, в последние годы — по 0,5–0,8 п. п.

Компания не раскрывает продажи АвтоВАЗа на внутреннем рынке, лишь сообщая, что продажи группы Renault в России упали на 5,5%, рынок — на 9,2%.

По словам собеседников “Ъ”, расчеты Renault близки к реальной картине рынка, общее падение продаж автомобилей в РФ составило около 9,5%. В Hyundai ранее прогнозировали падение в 9–10%.

При этом АвтоВАЗ в декабре мог реализовать около 40,7 тыс. автомобилей, поскольку, по данным источников “Ъ”, продажи концерна выросли на 14% по сравнению с прошлым годом, когда составляли 35,7 тыс. машин. Таким образом, по итогам года реализация Lada упала на 5,2%, до 343,4 тыс. машин. По итогам 11 месяцев, по данным АЕБ, падение составляло 7%.

В АвтоВАЗе не комментируют итоги года до их официального подведения 13 января, говоря лишь, что доля Lada на российском рынке увеличилась на фоне меньшего падения продаж бренда, чем рынка в целом.

Собеседники “Ъ” среди дилеров обращают внимание, что на результаты продаж на российском рынке, который оживился летом на фоне снятия ограничений и девальвации, оказывала заметное влияние доступность машин.

В 2020 году все концерны столкнулись с проблемой дефицита автомобилей вследствие логистических сложностей из-за пандемии, сбоев поставок и одновременно нерелевантных неожиданному ажиотажному спросу производственных планов. На фоне дефицита преимущество получили те бренды, которые смогли обеспечить лучшую доступность товарных автомобилей, отмечают в «Рольфе».

Кроме того, хотя пандемия «заставила людей экономить, менять старые автомобили все равно нужно было», говорит руководитель отдела продаж «АВИЛОН.Volkswagen» Максим Васильев. В итоге, когда после первой волны и снятия ограничений цены начали расти, а денег у людей становилось все меньше, покупатели соглашались вместо иномарки рассмотреть другие варианты. Стоимость автомобилей Lada действительно сейчас более или менее доступна, и качество в несколько раз превосходит тот уровень, который бренд представлял ранее, полагает он.

В то же время на машины распространялись госпрограммы кредитования, подчеркивает господин Васильев. Lada — традиционный лидер программ льготного автокредитования. Также АвтоВАЗ выиграл за счет увеличенного в этом году объема закупок автомобилей государством и госкомпаниями. Если в среднем по рынку у марок падала доля корпоративных продаж, то у АвтоВАЗа она, наоборот, выросла на 0,2 п. п., до 10,4%, подчеркивает Сергей Удалов из «Автостата».

Опрошенные “Ъ” дилеры не взялись оценить перераспределение долей других марок.

Renault уже сообщила о падении доли на 0,2 п. п., до 8%, объясняя это ожиданием выхода нового Duster в начале 2021 года. В конце 2020 года в Hyundai сообщали, что ожидают снижения продаж на 10%, до 163 тыс. машин, доля рынка составит 10,3–10,4%, что сопоставимо с 2019 годом. Максим Васильев отмечает, что на распределение долей в 2020 году среди марок-лидеров могло влиять решение глобальных офисов о сокращении производства, что в итоге и вело к снижению доли.

Ольга Никитина