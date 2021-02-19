Объем производства аппаратов ИВЛ на Уральском приборостроительном заводе вырос в 14 раз

В 2020 году объем производства аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на Уральском приборостроительном заводе (УПЗ, входит в концерн радиоэлектронных технологий (КРЭТ) «Ростеха») в натуральном выражении увеличился в 14 раз по сравнению с предыдущим годом, сообщил на пресс-конференции коммерческий директор предприятия Юрий Валутов.

Всего за 2020 год УПЗ произвел более 13 тыс. аппаратов ИВЛ «Авента-М». По словам господина Валутова, из них более 11,9 тыс. аппаратов было поставлено в Россию, в том числе более 6,7 тыс. — по госконтракту с Минпромторгом. За рубеж предприятие поставило более 1,1 тыс. аппаратов ИВЛ.

В целом, доля выпуска гражданской продукции на предприятии в прошлом году составила 94,4%, уточнил господин Валутов. Помимо медицинской техники УВЗ производит авиационные изделия. Выручка предприятия в 2020 году составила более 18,5 млрд руб., объем реализации гражданской продукции — более 17,5 млрд руб. При этом в 2019 году доля выпуска гражданской продукции составляла 68,2%, что соответствует более 1,5 млрд руб.

Напомним, в 2020 году правительство России назначило КРЭТ единственным поставщиком аппаратов ИВЛ в российские больницы в рамках госконтракта с Минпромторгом. Концерн должен поставить регионам 6,7 тыс. аппаратов на 7,5 млрд руб. Также больницы закупают технику у производителя напрямую. Основным поставляемым аппаратом искусственной вентиляции легких (ИВЛ) является «Авента-М».

В октябре Свердловский арбитражный суд оштрафовал УПЗ на 500 тыс. руб. за реализацию недоброкачественных медицинских изделий и на 100 тыс. руб. за нарушение лицензионных требований. Росздравнадзор организовал проверку предприятия в мае 2020 года после того, как в больницах Москвы и Санкт-Петербурга произошли пожары из-за возгорания аппаратов ИВЛ «Авента-М». Тогда пресс-служба КРЭТ заявила, что данные нарушения не связаны с произошедшими возгораниями в Москве и Санкт-Петербурге, а все замечания Росздравнадзора были устранены.

Михаил Мананников