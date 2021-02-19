Показатели по вводу жилья на Урале с 2018 года выросли на 15%

Ввод жилья в Уральском федеральном округе (УрФО) с 2018 по 2020 годы вырос на 15% до 6,8 млн кв. м, об этом на совещании с заместителем председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным заявил уральский полпред Владимир Якушев.

«Даже в непростом 2020 году удалось выполнить план по вводу жилья в рамках нацпроекта. Округ выполнил на 102,3% от плана», — рассказал господин Якушев.

Также он отметил, что в 2014 году в УрФО было сдано 7,9 млн кв. м — такой показатель соответствует показателю нацпроекта на 2026 год. «Говоря языком спортсменов: имеется мышечная память. В принципе к отметке 8 млн кв. м жилья в год округ поднимал плану еще в 2014 году, так что понимание как это делается уже есть», — добавил полпред.

Мария Игнатова