На лыжные трассы Красной поляны сошли четыре лавины

За минувшие сутки зарегистрированы четыре самопроизвольных схода лавин в горной части Сочи, три из них сошли на трассах ГКК «Альпика-Сервис» и СТК курорт «Красная Поляна», повреждений инфраструктуры нет, сообщает пресс-служба МЧС по краю.

Сейчас в Красной поляне в превентивных целях закрыты лыжные трассы четырех горнолыжных курортов.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, 17 февраля на курорте сохраняется действие экстренного предупреждения о снегопадах. По состоянию на 8:00 осадки умеренные, без критических отметок, однако вероятность очень сильного снега сохраняется до середины дня 17 февраля в предгорной и горной зоне Сочи. В связи с этим, метеослужбы прогнозируют вероятность возникновения ЧС, связанных с ухудшением видимости, низкими температурами воздуха, снежным накатом, снежными, заносами и гололедицей.

Андрей Ульченко