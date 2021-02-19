Красноярский аэропорт к 2022 году удвоит мощность грузового терминала

Аэропорт Красноярска планирует в 2021 году провести реконструкцию на территории, удвоив мощность грузового терминала.

«Сначала мы планировали строить новое здание, а по итогам изыскательских работ и обследования имеющегося сооружения, было принято решение о его реконструкции. Мы будем реконструировать одно из строений на перроне и оборудовать его под терминал», — сообщили “Ъ-Сибирь” в пресс-службе аэропорта.

Объем инвестиций не называется. Ввести в эксплуатацию новый объект пропускной способностью 50 тыс. т грузов в год, планируется до конца 2021 года.

Он будет содержать специальные зоны для обработки е-commerce, почты (до 3,5 тыс. т в год) и хранения температурно-чувствительных грузов, в том числе вакцин.

Имеющийся грузовой склад, по информации пресс-службы, находится в управлении грузового оператора аэропорта — ООО «Сибирь Карго Сервис», его мощность также составляет около 50 тыс. т в год. Терминал был построен в 2008 году и введен в эксплуатации с 2009 года.

Грузопоток красноярского аэропорта в 2020 году составил 16,4 тыс. т, что на 10% меньше, чем годом ранее.

Дарья Решетникова