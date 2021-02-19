Производители продуктов предупредили о риске роста цен из-за подорожания упаковки

Предприятия пищевой промышленности предупредили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) об угрозе роста цен на продукты питания из-за подорожания упаковки. Об этом говорится в письме (есть в распоряжении “Ъ”), направленном в адрес ФАС Руспродсоюзом.

Участники союза с конца 2020 года получают предупреждения о росте цен на пластиковую упаковку в среднем на 10–15%. Поставщики объясняют решение повышением стоимости приобретаемого сырья. Так, цена полиэтилена с июня прошлого года выросла на 25–30%, с 78 тыс. до 115 тыс. руб. за тонну. Руспродсоюз попросил ФАС проверить обоснованность повышения цен на упаковку.

ФАС подтвердила, что получила обращение. Ведомство пообещало принять меры, если будут обнаружены нарушения. Минпромторг также получил письма от производителей пластиковой упаковки, которые уведомили о росте стоимости сырья, и перенаправил их в ФАС.

Подробнее — в материале “Ъ” «Не ограничиваясь полимерами».