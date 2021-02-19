Несколько сотрудников посольства Испании в России вакцинировались «Спутником V»

Ряд сотрудников посольства Испании в России вакцинировалось российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщили в пресс-службе дипмиссии. Привиться им предложил МИД РФ. Вакцинировался ли сам посол, в дипмиссии отвечать отказались.

«Посольство получило приглашение МИД РФ, и несколько сотрудников прошли вакцинацию»,— сообщили «РИА Новости» в посольстве.

Ранее “Ъ” стало известно, что российский МИД разослал всем иностранным посольствам ноту с предложением вакцинировать их сотрудников от COVID-19. Посольства СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки уже начали направлять сотрудников на прививку. Сотрудники дипмиссий нескольких других стран—членов ЕС рассказали “Ъ” на условиях анонимности, что им не запрещают ставить «Спутник V», но не рекомендуют делать этого, до того как российская вакцина получит одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА).

Подробности — в материале “Ъ” «Чрезвычайный и полномочный укол».