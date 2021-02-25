Индикаторы

GameStop сыграл на Wall Street

В начале 2021 года акции убыточной сети видеоигр GameStop внезапно взлетели на 1745%, достигнув 29 января $379,711. И это при том, что в середине прошлого года они стоили всего $4. Хедж-фонды были убеждены, что падение котировок продолжится, поэтому «зашортили» акции на крупную сумму. Против крупных игроков решили сыграть «диванные» инвесторы из сообщества WallStreetBets соцсети Reddit. Вслед за GameStop внезапно подорожало серебро, взлетели котировки акций сети кинотеатров AMC, BlackBerry и Nokia. Смелый ход оценили на Wall Street.

Подробности читайте в статье «Геймификация финансовых рынков».

Гонка вакцин стартовала

Вакцинация от коронавируса по всему миру набирает обороты. В феврале число получивших прививку уже превысило число инфицированных COVID-19. По предоставленным «Деньгам» данным исследования Credit Suisse, объем рынка вакцин в этом году может превысить $70 млрд. На первое место по продажам выйдет вакцина Pfizer ($15 млрд). За второе место будут бороться американские Moderna и Novavax (по $10 млрд). За ними, по оценке Credit Suisse, последуют российская «Спутник V» и китайские вакцины (по $5–10 млрд), британско-шведская AstraZeneca ($2–5 млрд) и американская Johnson & Johnson ($2–5 млрд).

О цене вакцин читайте статью «Гонка за миллиардами».

Нефть восстановилась в цене

В феврале цена нефти сорта Brent вернулась на доковидный уровень, превысив $60 за баррель. С начала 2021 года цены выросли почти на 20%. Этому способствовали ожидания восстановления мировой экономики на фоне вакцинации от COVID-19 и новые шаги стран ОПЕК+ по сокращению объемов добычи. По мнению экспертов, в первом полугодии цены могут подняться до $70 за баррель при условии, что не произойдет роста добычи со стороны американских сланцевиков.

С анализом рынка углеводородов можно ознакомиться в статье «Нефть получила прививку».

Пандемия в помощь арендаторам

За время пандемии COVID-19 в прошлом году цена аренды квартир в большинстве городов России снизилась в связи с падением доходов и с тем, что многие приезжие предпочли самоизолироваться в родном городе. Судя по данным ЦИАН, сильнее всего цена аренды упала в Челябинске (на 12,5%), Екатеринбурге (на 5,2%) и Воронеже (на 4,1%). В то же время цены выросли в Красноярске (на 12,5%), Ростове-на-Дону (на 7%) и Казани (на 5,2%). Самая высокая цена аренды сохранилась в Москве (в среднем 38,7 тыс. руб.).

Как снять квартиру в Москве, читайте в статье «Наберут по объявлениям».