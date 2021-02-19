Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о влиянии пандемии на предпочтения покупателей элитного жилья.

Пандемия внесла значительные корректировки в предпочтения клиентов рынка недвижимости. Более востребованными стали редкие форматы. И даже несмотря на улучшение ситуации, покупатели продолжают запрашивать так называемые «антипандемийные» форматы жилья. Это, к примеру, лоты с отдельным входом и патио, которые, по сути, представляют собой отдельный дом внутри дома, благодаря чему у владельцев нет необходимости пользоваться лифтом и лобби. Или пентхаусы с дровяными каминами — это штучный продукт, их доля не превышает 1% от всего объема рынка.

По мнению экспертов компании «БЕСТ-Новострой», влияние пандемии на покупательские предпочтения еще предстоит оценить. Результаты опросов показывают, что по после снятия всех ограничительных мер немногие стремятся работать только из дома, но тех, кто хотел бы вернуться к пятидневной неделе в офисе, еще меньше. Нерегулярные поездки на работу снижают значимость транспортной доступности жилья, зато растет важность инфраструктуры в локации и продуманных планировочных решений. Особенный интерес для работников «постковидной эры» может вызывать наличие коворкингов в своем жилом комплексе.

Обычно редкие форматы жилья продаются на финальных этапах реализации проекта. Это самые дорогие лоты, которые застройщики редко выставляют по инвестиционным ценам. Таких лотов мало, а покупка в основном совершается для собственного проживания.

Активный спрос на такие форматы в период пандемии и экономической нестабильности брокеры объясняют рядом факторов. Во-первых, в топовых локациях предложение уникальных лотов всегда ограничено. Во-вторых, программа субсидированной ипотеки и специальные предложения от девелоперов сделали редкие форматы более доступными. И, наконец, такие форматы обеспечивают большую приватность, что особенно ценно после опыта локдауна.