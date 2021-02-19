Недельный приток в инвестирующие в Россию фонды составил $160 млн

За неделю по 17 февраля чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы, составил $160 млн, сообщила компания BCS Global Markets. Неделей ранее он был равен $190 млн.

BCS Global Markets приводит данные организации Emerging Portfolio Fund Research, которая отслеживает отток и приток средств в инвестиционные фонды и распределение средств.

«Российские активы получили притоки в размере $160 млн после $190 млн на предыдущей неделе»,— говорится в обзоре (цитата по «Прайму»).

Отметим, что в 2020 году произошел переток активов физических лиц с валютных депозитов в инструменты финансового рынка. Так, чистый приток средств физлиц в иностранные акции и облигации составил 638 млрд руб., следует из данных ЦБ.

Подробности — в материале “Ъ” «Граждане закупились валютными продуктами».