Нижегородцы выбрали эскиз для памятника князю Дмитрию Донскому в кремле

Завершилось голосование по выбору эскиза памятника святым князю Дмитрию Донскому и его жене княгине Ефросинии, который планируют установить в кремле неподалеку от церкви Николая Чудотворца при военном манеже. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Опрос проводился на портале 800-летия Нижнего Новгорода. На выбор предлагалось три варианта эскиза. 66% опрошенных отдали свои голоса за первый вариант: князь изображен с мечом в руках, рядом – княгиня, которая держит на руках ребенка. Памятник планируют установить в 2021 году.

Авторами эскиза являются супруги Ирина Макарова и Максим Батаев. В числе их работы — памятник преподобному Сергию Радонежскому в сквере на улице Ильинской, монумент святому Георгию Победоносцу на Бору, бронзовый монумент в память о встрече Цесаревича Николая Александровича и его невесты принцессы Алисы в Приморском парке Алушты,

Святые Дмитрий Донской (1350–1389) и его жена Ефросиния Московская (1353–1407) были родителями двенадцати детей, их союз стал основой последующей династии московских князей. С 2016 года днем празднования памяти этих святых стало 1 июня – День защиты детей.

Анастасия Еремина