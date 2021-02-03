Памятник святому Дмитрию Донскому планируют установить в нижегородском кремле

Памятник святому князю Дмитрию Донскому и его жене Ефросинии Московской намерены установить в нижегородском кремле в 2021 году по инициативе епархии, сообщили в пресс-службе правительства региона. Памятник появится около церкви Николая Чудотворца при военном манеже, где позже планируют обустроить сквер для венчаний.

Нижегородцам предложили выбрать эскиз памятника. На выбор представили три варианта. Голосование проводится на сайте «Нижний 800» до 16 февраля.

Святые Дмитрий Донской (1350–1389) и его жена Ефросиния Московская (1353–1407) были родителями двенадцати детей, их союз стал основой последующей династии московских князей. С 2016 года днем празднования памяти этих святых стало 1 июня – День защиты детей.

Анастасия Еремина