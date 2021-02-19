Россияне согласны расстаться с частью доходов ради социально значимых проектов — таковы данные опроса Высшей школы экономики. 60% респондентов готовы на повышение налогов ради медицины, образования и помощи бедным. При этом граждане настаивают на общественном контроле над государственными тратами. Опрос проводился в последние месяцы 2020 года. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что подобные «исследования» являются прелюдией к очередному повышению обязательных сборов.

Высшая школа экономики презентовала очень настораживающий опрос: 60% граждан согласны на повышение налогов. Они готовы отказаться от части доходов ради благих целей — медицины, образования, будущего детей и так далее.

Конечно, общественность должна контролировать все эти траты. При этом россияне не хотят платить за охрану порядка и почему-то дороги. Это тоже настораживает: больно уж все конъюнктурно выглядит, как бы под стать нынешним настроениям. Да и в целом не нужно быть социологом, чтобы понимать: нет, народ у нас не жадный, но расстаться с трудовой копейкой, пусть даже и ради благих целей, не каждый способен, что, в частности, подтвердил опрос в нашем Telegram-канале “Ъ FM”.

Можно так издалека сделать вывод, что согласие электората с повышением налогов звучит несколько странно. Между тем природу появления всех этих откровений угадать несложно. Похоже, общество готовят к повышению налогов. Это буквально первое, что приходит на ум. Тем более что эксперты Высшей школы экономики по странному совпадению относительно недавно выступали с соответствующими предложениями. В частности, речь шла об очередном повышении подоходного налога для богатых и ставки налога на прибыль. Кроме того, свет увидела программа группы академиков, где речь идет, среди прочего, о том же самом.

Сказанное отнюдь не значит, что налоги вот именно завтра повысят. Мы понимаем, что идет работа над посланием президента. Можно предположить, что существует немалое число желающих интеллектуалов и экономистов поработать с государством. При этом очень настораживает тот факт, что никто не предлагает налоги снизить.

Идея раскулачить богатых так плотно овладела умами, что других идей или нет в принципе, или они закопаны очень глубоко.

Есть и другой интересный тренд — власть научилась непопулярные меры превращать в популярные. Повышение налогов предлагается не воспринимать как лишение части зарплаты, отныне это социальная справедливость. Бедных больше, и это самое большинство не воспримет происходящее на свой счет. Люди, наоборот, порадуются — мол, молодец государство, отбирает у богатых, и нам прямая польза: будет медицина лучше и образование.

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При этом не нужно быть экономистом, чтобы понять, что денег в стране все меньше, а внешняя конъюнктура хуже — санкции, изоляция, рост цен. Можно, правда, пойти другим путем, от обратного, наоборот, снизить налоги и дать заработать. Но это, похоже, больше не наш путь.