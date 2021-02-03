Самозанятые дали

Эксперты оценивают потенциальный рынок самозанятых в среднем в почти пять раз больше официального — 7,2 млн против 1,5 млн человек, вставших на учет в ФНС на конец 2020 года, следует из исследования Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики. Одна из причин разрыва в том, что на территории всей страны режим работает лишь с октября 2020 года. Для стимулирования обеления рынка авторы предлагают две стратегии: интеграцию ФНС с цифровыми платформами по поиску частных специалистов и улучшение условий налогового режима.

Число самозанятых в РФ может в среднем достигать 7,2 млн человек, или 10% экономически активного населения, в то время как на учет в качестве самозанятых в ФНС на конец 2020 года встали 1,5 млн человек, следует из исследования Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики «Рынок услуг самозанятых граждан». Росстат оценивает долю самозанятых в 4,9% от экономически активного населения (3,5 млн человек), ОЭСР — в 6,7% (4,8 млн), Всемирный банк — в 4–10% (2,7–7,5 млн), РАНХиГС — в 22,4% (16–17 млн). По оценке авторов, эта доля еще выше — 11% (8 млн человек). Разброс между официальной численностью и оценками эксперты объясняют в том числе лишь недавним распространением налогового режима на всю страну. В качестве эксперимента он был запущен с 2019 года в четырех регионах (Москва, Московская и Калужская области и Татарстан) — с июля 2020 года регионы могли вводить налог на профессиональный доход по своему усмотрению, и с середины октября режим начал действовать на всей территории РФ (в декабре к нему присоединялось более 5 тыс. человек в сутки против 1,3 тыс. в 2019 году).

Участники режима могут уплачивать налоги (4% на доходы при работе с физлицами и 6% — с юрлицами и ИП) в рамках приложения «Мой налог». Как рассказали “Ъ” в ФНС, за период эксперимента самозанятыми зарегистрировано более 277 млрд руб. дохода, за 2019 год начислено более 1,7 млрд руб. налога, за 2020 год — более 5,1 млрд руб. При этом еще более 5,5 млрд руб. налога в 2020 году погашено за счет мер господдержки (возможность применять налоговый вычет полностью для уплаты налога, дополнительный налоговый вычет в размере МРОТ).

Эксперты указывают, что для обеления рынка необходима интеграция информационной системы «Мой налог» с цифровыми платформами (ЦП) по поиску частных специалистов, где сконцентрирована большая доля самозанятых (по данным опроса, четверть специалистов ищут работу через ЦП), при этом предполагается введение трансакционного налогообложения (позволит операторам ЦП исчислять, удерживать и перечислять налоги непосредственно при расчетах). При этом авторы исследования указывают на необходимость расширения стимулов для самозанятых, в частности распространения на них имущественных или социальных вычетов (за обучение и медуслуги) по аналогии с налогоплательщиками НДФЛ. Расширить круг самозанятых может и донастройка регулирования, например развитие частной врачебной практики, что потребует корректировки лицензионных требований.

«Самозанятость — один из выигрышных инструментов выхода из кризиса, созданный еще в конце 2018 года. Как только государство совместно с многочисленными цифровыми платформами услуг частных специалистов сделают этот инструмент привлекательным, граждане будут готовы легально вести свою деятельность»,— поясняет начальник отдела перспективных исследований Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Ляйля Синятуллина. «Это будет способствовать не только восстановлению экономики и доходов населения, но и легализации значительного сегмента экономической деятельности, его выходу из серой зоны»,— добавляет эксперт.

В ФНС “Ъ” пояснили, что предлагаемые экспертами меры уже внедряются — так, служба разработала открытый API (интерфейс для интеграции всех функций приложения «Мой налог» в привычные для самозанятых программные продукты и платформы). Уже сейчас к нему подключено более 50 партнеров, в том числе крупнейшие цифровые платформы, еще почти столько же находятся на этапе тестирования информационного взаимодействия. «Мы видим высокий спрос на легализацию деятельности самозанятых со стороны электронных платформ. Кроме того, в настоящее время создается множество стартапов специально для самозанятых»,— указывают там. При этом уже сейчас самозанятые могут присоединиться в качестве страхователей и к уплате страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование по аналогии с ИП, добавляют в ФНС.

Диана Галиева, Татьяна Гришина