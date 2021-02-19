Дома у экс-главреда батайской газеты «Вперед» проходят обыски

У бывшего главного редактора городской газеты Батайска Елены Пивоваровой проходят обыски в рамках уголовного дела по ч. 3 ст.160 УК РФ (растрата с использованием служебного положения). Об этом “Ъ-Юг” сообщил источник в правоохранительных органах. Кроме того, обыски проходят у бывшего главного бухгалтера организации Екатерины Аваковой, но фигурантом дела она не является. Дело расследует ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области. В пресс-службе ведомства не смогли оперативно прокомментировать информацию.

Напомним, ранее стало известно, что в отношении экс-главреда батайского городского издания «Вперед» Елены Пивоваровой было возбуждено уголовное дело. Как сообщил “Ъ-Юг” источник в правоохранительных органах, бывшего главного редактора подозревают в том, что с марта по май 2019 года она, будучи в сговоре с неустановленными лицами, завышала сведения о тираже газеты, предназначенной для адресной доставки подписчикам. По данным источника, в результате бывший главный редактор и ее сообщники присвоили и растратили 400 тыс. руб.

Сама Елена Пивоварова сообщала, что о возбужденном в отношении нее уголовном деле ее никто не уведомлял.

Наталья Шинкарева