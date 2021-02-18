В отношении бывшего главного редактора батайской газеты «Вперед» возбудили уголовное дело

В отношении Елены Пивоваровой, бывшего главного редактора городской газеты Батайска «Вперед» возбуждено уголовное дело. Об этом рассказал начальник ГУ МВД России по Ростовской области Олег Агарков на заседании законодательного собрания региона, которое проходило онлайн. Дело расследует Главное следственное управление МВД России по региону.

По данным информированного источника «Интерфакс-Юг», дело возбуждено по ч. 3 ст.160 УК РФ (растрата с использованием служебного положения).

В декабре, во время пресс-конференции Владимира Путина, главный редактор ростовской газеты «Наше время» и председатель регионального отделения Союза журналистов России Вера Южанская рассказала президенту, что Елена Пивоварова была уволена в ноябре 2020 года комитетом по управлению имуществом Батайска без объяснения причин. Президент поручил губернатору региона разобраться в ситуации. Василий Голубев ответил, что на предприятии проводится проверка и по ее окончании будут необходимые меры.

Наталья Шинкарева