В США полиция проверяет действия 29 сотрудников при штурме Капитолия

Полиция Капитолия проводит внутреннее расследование в отношении 29 полицейских из-за их действий 6 января, когда сторонники 45-го президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, сообщает CNN. Еще шестеро полицейских были отстранены от должности с сохранением заработной платы.

«Исполняющая обязанности начальника Йогананда Питтман распорядилась, чтобы любой сотрудник ее отдела, чье поведение не соответствует правилам, подвергся дисциплинарным взысканиям»,— сказал CNN представитель ведомства Джон Столнис.

По словам члена палаты представителей Тима Райана, один из отстраненных полицейских сделал селфи с кем-то из штурмовавших Капитолий. Другой надел кепку «Make America Great Again» и стал направлять людей вокруг здания, добавил господин Райан.

Сторонники Дональда Трампа напали на Капитолий в день утверждения там результатов голосования выборщиков на президентских выборах. В результате нападения погибло пять человек. По сообщению The Washington Post, два сотрудника полиции покончили с собой после инцидента. Associated Press и CNN сообщали, что некоторые сотрудники полиции, охраняющие Капитолий, приветствовали протестующих кулак о кулак и позволяли им делать селфи. Вскоре после штурма глава полиции Капитолия Стивен Сунд подал в отставку. Господину Трампу объявили второй импичмент из-за подстрекательств к мятежу, однако 13 февраля Сенат его оправдал.

Подробней — в материале “Ъ” «Дональд Трамп не оправдал недоверия».