Попова: риск заразиться COVID-19 все еще велик

В России удается сдерживать распространение коронавирусной инфекции, но риски заразиться еще велики, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 18 февраля в стране выявили 13 447 заразившихся.

«Общими усилиями, нам удается сдерживать распространение (коронавируса), и все ежедневные цифры регистрации снижаются. 12 тысяч в сутки — это большое количество зарегистрированных случаев. А мы знаем еще и бессимптомные случаи. И, значит, это количество еще больше. Это говорит о том, что возможность встретить вирус в популяции среди людей достаточно высока сегодня»,— сказала госпожа Попова в эфире «России 1».

«Сейчас нельзя сказать, что все прошло и мы отпускаем ситуацию. Это не так. Сегодня риски еще достаточно велики. <…> Нельзя обольщаться, отпустить ситуацию и, к несчастью, заболеть. Есть еще такое достаточно известное эпидемиологическое правило: тяжелее всех болеют люди, которые заболевают в начале эпидситуации и в конце. Вот сейчас главное не попасть в число тех, кто заболевает на излете эпидситуации»,— сказала Анна Попова.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сейчас изучают причины возникновения пандемии. Для этого они несколько недель находились в китайском Ухане. Специалисты не нашли подтверждения популярной версии, что коронавирус мог стать тайным биологическим оружием Китая. При этом эксперты ВОЗ пришли к выводу, что вирус начал распространяться раньше, чем об этом сообщили китайские власти. У коронавируса при этом могло не быть единого источника.

Подробности — в материале “Ъ” «Держи Ухань востро».