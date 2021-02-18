В России за сутки выявили 13 447 заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 13 447 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Накануне впервые с 10 октября выявили менее 13 тыс. заболевших — 12 828 (+4,83%). Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 4 125 598.

Больше всего новых случаев в регионах:

Москва — 1950 (всего за время пандемии — 962 637),

Санкт-Петербург — 1094 (357 475),

Московская область — 577 (207 522),

Нижегородская область — 417 (92 554),

Воронежская область — 345 (64 756).

Умерли за последние сутки 480 человек (накануне — 467; +2,78%), всего за время пандемии — 81 926. Выздоровели 18 730 человек, всего — 3 661 312.

Где больше всего умерших за сутки:

Москва — 55 человек (всего 14 578),

Санкт-Петербург — 42 (10 639),

Московская область — 31 (4358),

Ростовская область — 21 (2994),

Воронежская область — 20 (1824).

Больше всего заболевших в мире выявлено в США (27,8 млн), Индии (10,9 млн), Бразилии (почти 10 млн) и Великобритании (4 млн), следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Россия занимает пятое место. Всего в мире зарегистрировано более 109 млн заболевших.

Новость дополняется.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сейчас изучают причины возникновения пандемии. Для этого они несколько недель находились в китайском Ухане. Специалисты не нашли найти подтверждения популярной версии, что коронавирус мог стать тайным биологическим оружием Китая. При этом эксперты пришли к выводу, что вирус начал распространяться раньше, чем об этом сообщили китайские власти. У коронавируса при этом могло не быть единого источника.

Подробности — в материале “Ъ” «Держи Ухань востро».