«Газпром нефть» надеется на ослабление условий ОПЕК+

«Газпром нефть» передумала снижать инвестиции в переработку и собирается в 2021 году сохранить капитальные затраты на уровне прошлого года. При этом компания рассчитывает на рост добычи нефти, которую в 2020 году пришлось снизить на 4,3% из-за соглашения ОПЕК+. Так, во втором квартале «Газпром нефть» намерена запустить одно из месторождений проекта «Меретояханефтегаз» с полкой производства в 8 млн тонн и снова активно ищет партнеров для его реализации.

«Газпром нефть» рассчитывает в 2021 году сохранить объем капзатрат на прошлогоднем уровне — в 413 млрд руб., хотя его конечный уровень будет зависеть от конъюнктуры. Как пояснил во время телеконференции с инвесторами замгендиректора компании Алексей Янкевич, в 2021 году предполагалось некоторое снижение CAPEX по переработке, но «Газпром нефть» сдвинула реализацию части проектов, а также намерена активно завершать модернизацию на Омском НПЗ. Она является частью масштабной программы модернизации с инвестициями на 700 млрд руб. до 2025 года, в которую также входит Московский НПЗ.

По словам господина Янкевича, компания рассчитывает, что в 2021 году у нее появится возможность увеличить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+, но готова к любому сценарию.

«Определенные возможности по росту добычи у нас есть, но все будет зависеть от квоты, от того, какие будут ограничения,— сказал он.— Мы надеемся, что с учетом оживления рынка будут появляться дополнительные квоты и дополнительные возможности, но в целом готовы к любому сценарию». В 2020 году «Газпром нефть» из-за действия соглашения ОПЕК+ снизила добычу на 4,3%, до 60,5 млн тонн. При этом производство газа выросло на 5,5%, до 43 млрд кубометров.

Алексей Янкевич сообщил, что «Газпром нефть» во втором квартале 2021 года планирует начать промышленную эксплуатацию Тазовского месторождения в ЯНАО (максимальный объем — 8 млн тонн к 2024 году). Месторождение входит в проект «Меретояханефтегаз», помимо него он включает Меретояхинское месторождение, Северо-Самбургский и два Западно-Юбилейных участка в ЯНАО.

По словам топ-менеджера, компания активизировала поиски партнеров в проект.

Предполагалось, что в СП для его реализации с российской компанией войдет англо-голландская Shell, но в апреле партнер вышел из сделки. Алексей Янкевич напомнил, что «Газпром нефть» изначально не планировала самостоятельно финансировать проект, но формирование СП пришлось на самый разгар кризиса, и поэтому создание партнерства отложилось. По его словам, сейчас идут интенсивные переговоры с потенциальными партнерами, не уточнив, о каких компаниях идет речь.

Ольга Мордюшенко