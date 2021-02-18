Глава Тольятти не выдержал ритм Руководитель города Сергей Анташев подал в отставку после шквала критики со стороны региональных властей и жителей

Сергей Анташев, возглавлявший Тольятти почти четыре года, принял решение сложить с себя полномочия после встречи с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Уход с поста спровоцировала волна критики со стороны региональных властей и жителей города. Эксперты полагают, что данная ситуация может серьезно отразиться на предстоящих выборах. В Тольятти достаточно популярны оппозиционные партии.

Незадолго до отставки Сергея Анташева губернатор Дмитрий Азаров неоднократно указывал градоначальнику Тольятти на недостаточно эффективную работу. Глава региона сообщал о недоработках при реализации национальных проектов и оформлении проектно-сметной документации. В Автограде полностью провалена работа по обеспечению жильем детей-сирот. Помимо этого администрация города не справилась с задачей по рекультивации территорий бывших промышленных предприятий.

В январе в Тольятти произошел серьезный скандал в сфере ЖКХ. Жители 700-тысячного города массово жаловались на некачественную горячую воду. В частности говорилось о неприятном запахе и мутности. Обращения дошли до руководства региона, и губернатор потребовал от Сергея Анташева добиться проведения перерасчета. Помимо этого под контролем регионального министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и Роспотребнадзора проводилось расследование причин случившегося. За два дня до отставки губернатор резко раскритиковал Сергея Анташева за неисполнение поручения. Оказалось, что перерасчет платежей так и не был сделан. Уже после ухода главы города со своего поста на официальном сайте мэрии Тольятти появилась информация, что жителям Автозаводского района скорректируют сумму оплаты за некачественную горячую воду.

Из последних достижений Сергея Анташева стоит отметить успешное приобретение 50 современных автобусов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Изначально предполагалось поставить по 25 транспортных средств в Тольятти и Самары. Администрации областного центра не получилось добиться льготной закупки. В Тольятти с этой задачей справились, забрав и самарские автобусы.

В правительстве региона отметили, что далеко не все чиновники выдерживают ритм работы, заданный областным руководством. От руководителей муниципальных образований требуется выстраивать прямой диалог с населением, постоянно включаться в режим преобразований и трудиться в графике 24/7. Сергей Анташев стал четвертым главой муниципалитета, уволенным за последние два месяца. Волна отставок началась с Большеглушицкого района, чуть позже сменились руководители Пестравского и Большечерниговского районов. Это также было связано с массовыми жалобами жителей и низкими показателями эффективности работы.

Сергей Анташев был назначен главой Тольятти в апреле 2017 года. До этого он занимал пост директора самарского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». С апреля 2012 по февраль 2015 года чиновник занимал должность заместителя мэра Тольятти по городскому хозяйству. Сергей Анташев также избирался депутатом гордумы IV и V созывов.

В 2018 году в Тольятти на выборах в гордуму большинство голосов набрали оппозиционные партии. За КПРФ по спискам проголосовали 35,85% избирателей, за «Единую Россию» — 28,37%, ЛДПР и «Справедливая Россия» набрали 15,16% и 13,68% соответственно.

Профессор кафедры социологии и психологии СГЭУ, основатель Фонда социальных исследований Владимир Звоновский считает, что отставка главы Тольятти может лишь осложнить ситуацию перед грядущими выборами. «Очень сложно будет найти подходящую замену Сергею Анташеву, поскольку руководитель города должен решать как коммунальную, так и электоральную проблему. Учитывая специфику Тольятти, это нелегкая задача», – уверен эксперт.

Андрей Сазонов