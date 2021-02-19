Вирус притормозил автошколы

В 2020 году россияне стали обладателями 1,27 млн водительских удостоверений — на 5% меньше, чем годом ранее. Втрое сократилось количество выданных ГИБДД международных прав, которые необходимы для управления автомобилем в ряде стран. Уменьшилось как количество экзаменов на права, так и число самих автошкол. Все эти тренды эксперты объясняют пандемией и снижением экономической активности.

В прошлом году 1,27 млн граждан получили водительские удостоверения, следует из статистической отчетности ГИБДД. Это на 5% меньше, чем в 2019 году. Из них 1,02 млн человек стали обладателями водительских прав так называемой любительской категории B. Пропорционально снизилось число проведенных экзаменов — 7,74 млн (из них теоретические тесты — 3,04 млн, «площадка» — 2,23 млн, «город» — 2,45 млн). Теоретическая часть и упражнения на площадке были сданы с первого раза примерно в 40% случаев, «город» — в 25% (в 2019 году — 28,3%).

При этом втрое сократилось количество выданных международных прав (нужны для вождения автомобиля в ряде стран) — с 215,8 тыс. до 68,2 тыс. На 38%, до 4,7 млн, уменьшилось число обменов удостоверений. В 2020 году, напомним, из-за пандемии МВД разрешило права, у которых срок действия закончился в период с 1 февраля по 15 июля, использовать до 31 декабря. В связи с этим граждане гораздо реже обращались в подразделения.

Аварийность по вине начинающих (до двух лет) водителей за год сократилась на 11,8%, число погибших и раненных в ДТП — тоже. Прирост числа ДТП этой категории зарегистрирован лишь в Коми (+9,3%), Ингушетии (+12,6%), Хакасии (+2,8%), Новосибирской области (+9,8%), на Камчатке (+11,2%), Чукотке (+56,3%).

«Финансовые показатели рынка автошкол в 2020 году упали по сравнению с 2019 годом на 5,6%,— говорит директор департамента профессионального обучения ДОСААФ России Александр Валяев.— Это довольно существенное падение связано во многом с введением в стране ограничительных мер». Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева напоминает, что в апреле—мае автошколы из-за ограничений вообще не работали. «Было очень тяжело, рынку пришлось адаптироваться к новым условиям»,— говорит она. Она обращает в связи с этим внимание на сокращение автошкол, обучающих водителей категории В (минус 353 организации), и рост числа автошкол, обучающих на другие категории (B1 — трициклы и квадроциклы, М — мопеды и пр.): организациям пришлось перепрофилироваться для оказания новых услуг.

Интересно, что количество россиян, получивших права категории С, за год почти не уменьшилось (113 тыс. удостоверений в 2019 году против 112 тыс.— в 2020 году). Стоимость курсов на обучение грузовым категориям выше — многим автошколам это выгоднее, говорит президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин. «Но уровень обучения профессиональных водителей в этих организациях все равно крайне низкий,— говорит он.— Нужно, чтоб ГИБДД отслеживала выпускников. Если после обучения они начинают попадать в аварии, то у автошколы необходимо отбирать лицензию».

Низкий общий уровень сдачи экзамена в городских условиях объясняется «системными проблемами» — недобросовестной конкуренцией и демпингом в борьбе за клиентов, говорит Татьяна Шутылева. «Некоторые игроки рынка не выполняют программы обучения, и уровень подготовки у них очень низкий,— поясняет она.— В перспективе негативная тенденция может усугубляться». С 1 января 2021 года вступило в силу новое постановление правительства №1490, согласно которому заключение ГИБДД (о соответствии материально-технической базы, площадки, учебных классов и пр.) автошколе теперь нужно получать всего один раз — на момент получения бессрочной образовательной лицензии (автошколы, напомним, являются образовательными организациями и подчиняются Рособрнадзору). Раньше, поясняет госпожа Шутылева, заключение нужно было иметь постоянно и малейшие изменения в работе организации (смена площадки, адреса и т. д.) согласовывать с ГИБДД (через актуализацию заключений), теперь — не нужно. «Рынок могут захлестнуть теневые автошколы, не имеющие ни классов, ни площадок для вождения, ни квалифицированных педагогических кадров»,— прогнозирует Татьяна Шутылева. Для исправления этой ситуации, скорее всего, в постановление будут вноситься поправки, говорит знакомый с ситуацией источник “Ъ”.

Напомним, что на 1 апреля 2021 года запланированы масштабные изменения в области подготовки водителей: вместо отдельных экзаменов на площадке и в городе вводится единый 30–40-минутный экзамен по проверке первоначальных навыков. Для этого, в частности, должен быть принят новый административный регламент МВД (ранее он вызвал споры среди автошкол) по приему экзаменов, о проекте которого “Ъ” неоднократно рассказывал.

Иван Буранов