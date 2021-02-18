Суд в Испании объяснил технической ошибкой возобновление дела Фридмана

Шестой следственный суд Национальной судебной палаты Испании (НСПИ) отменил решение о возобновлении расследования уголовного дела о возможной причастности российского миллиардера Михаила Фридмана к банкротству испанской компании Zed WorldWide, сообщают газеты El Mundo и El Confidencial со ссылкой на представителя суда.

«Процессуальные действия произошли в результате технической ошибки на стадии вынесения постановления»,— передает El Confidencial сообщение суда. Он отметил, что ранее утвержденное решение остается в силе. Представитель господина Фридмана также сообщил «РИА Новости», что судебная техническая ошибка была исправлена.

Уголовное дело о предполагаемом умышленном банкротстве технологической компании Zed WorldWide было возбуждено в 2019 года. Власти Испании утверждали, что подконтрольный Михаилу Фридману «Вымпелком» изменил условия соглашения с российской «дочкой» Zed, чтобы господин Фридман позднее мог сделать предложение о покупке компании ниже ее рыночной стоимости. Дело было закрыто в декабре 2020 года по требованию прокуратура за неимением веских доказательств.

Накануне судебная палата сообщила о том, что возобновила дело, а также о привлечении к следствию бывшего генерального директора «Вымпелкома» Антона Кудряшова и бывшего руководителя Zed WorldWide в Восточной Европе Алексея Азаренкова. Deutsche Welle сообщала, что прокуратура нашла новые документы, которые могут говорить о причастности Михаила Фридмана к банкротству.

О подозрениях в адрес Михаила Фридмана,— в материале “Ъ FM” «В банкротстве Zed WorldWide разглядели умысел».