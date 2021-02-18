В Испании возобновили дело о возможной причастности Фридмана к банкротству Zed

Национальная судебная палата Испании (НСПИ) возобновила уголовное дело о возможной причастности российского миллиардера Михаила Фридмана к банкротству испанской компании Zed WorldWide, сообщает Deutsche Welle (DW) со ссылкой на НСПИ. Дело возобновлено по требованию прокуратуры.

Уголовное дело было возбуждено в 2019 году. По версии испанских властей, подконтрольный Михаилу Фридману «Вымпелком» внезапно изменил контракты с российской «дочкой» Zed WorlWide, и испанская компания потеряла значительную часть выручки. В июне 2016 года она подала на банкротство. Через четыре месяца миллиардер предложил купить этот бизнес за €20 млн, что было ниже его рыночной стоимости — €1,2 млрд. Господин Фридман обвинения отрицал. Дело закрыли в декабре 2020 года, поскольку веских доказательств причастности миллиардера к банкротству найдено не было.

Прокуратура настояла на возобновлении дела, поскольку были обнаружены новые документы, которые могут говорить о причастности Михаила Фридмана к банкротству Zed, пишет DW. В частности, речь идет об электронных письмах. Также к следствию привлекли лиц из его окружения Антона Кудряшова и Алексея Азаренкова, пишет издание.

О том, какие подозрения обсуждались против Михаила Фридмана,— в материале “Ъ FM” «В банкротстве Zed WorlWide разглядели умысел».