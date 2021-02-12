ЦБ выйдет из капитала банков по плану

Банк России рассказал о планах продажи санированных банков — «ФК Открытия», Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) и Московского индустриального банка (Минбанк). Ожидается, что выход из капитала этих банков будет завершен в 2022 году. Сейчас уже идут переговоры о продаже АТБ и Минбанка. Решение по «ФК Открытию» будет принято позже — регулятор ищет вариант, который позволит сохранить уровень конкуренции в тех сегментах финансового рынка, в которых представлен банк.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила на пресс-конференции 12 февраля, что ЦБ сохраняет планы продажи санированных регулятором банков. Речь идет о «ФК Открытии», Азиатско-Тихоокеанском банке и Московском индустриальном банке. Во всех этих кредитных организациях доля Банка России составляет около 100%. Планируется, что по АТБ и Минбанку решения будут приняты весной этого года.

«Мы готовим к продаже банк АТБ, там инвесторы проявляют интерес»,— отметила глава Банка России. Ранее ЦБ дважды — в 2019 и 2020 годах — пытался продать этот банк. Однако в первом случае заинтересованные банки-покупатели так и не подали заявки, а во втором случае реализации помешала пандемия. Осенью прошлого года АТБ возглавил Алексей Коровин, имеющий богатый опыт работы в банках на руководящих должностях, в том числе в «Российском кредите», Импэксбанке, Райффайзенбанке, ОТП-банке, Альфа-банке, банке «Восточный» и группе БКС.

«По банку МИнБ у нас происходят переговоры с Промсвязьбанком. Промсвязьбанк изучает ситуацию, пока рано говорить о принятых решениях и формах продажи»,— отметила госпожа Набиуллина. О том, что Промсвязьбанк может присоединить Минбанк, стало известно в конце прошлого года (см. “Ъ” от 29 декабря 2020 года). Тогда представители ЦБ поясняли, что с учетом профиля банка (большой портфель кредитов промышленности, присутствие в регионах) он может быть менее привлекателен для частных инвесторов, но может быть интересным для Промсвязьбанка, развивающего близкие направления.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина Фото: Пресс-служба Банка России

Что касается группы «ФК Открытие», пока не определено, будет ли она, включая одноименные банк и НПФ, а также страховую компанию «Росгосстрах», продаваться целиком или же по частям. В процессе выхода «важно не допустить снижения уровня конкуренции в каждом из сегментов финансового рынка, на которых присутствует группа», подчеркнула госпожа Набиуллина. В конце декабря Банк России уже назначил «ВТБ Капитал» и JPMorgan инвестиционными консультантами. В любом случае ЦБ начнет продавать «Открытие» в 2022 году (ранее сделка была запланирована на осень 2021 года), рассказала госпожа Набиуллина, хотя, безусловно, «это зависит от экономической конъюнктуры».

Весной прошлого года ЦБ вышел из капитала Сбербанка, продав контрольный пакет акций Минфину за 2,14 трлн руб. Предполагалось, что ЦБ сразу получит от продажи 300 млрд руб., а также в течение 2020–2023 годов — еще 200 млрд руб. как компенсацию за убытки по итогам продажи санируемых банков (см. “Ъ” от 11 апреля 2020 года). Однако осенью прошлого года был принят закон, согласно которому эта переменная составляющая должна быть передана в бюджет. Глава правительства подписал соответствующее распоряжение в конце января, а Банк России должен его исполнить до 1 апреля.

Полина Трифонова