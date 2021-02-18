Нововоронежская АЭС завершила первый этап модернизации открытого распределительного устройства

Фото: пресс-служба НВ АЭС

Отрытое распределительное устройство классом напряжения 220 киловольт (ОРУ-220 кВ) расположено на промышленной площадке Нововоронежской АЭС и служит для приёма и распределения электрической энергии, вырабатываемой атомной станцией.



В ходе модернизации были заменены элементы ячеек: высоковольтные выключатели, разъединители, трансформаторы тока, напряжения. С применением микропроцессорной техники выполнены терминалы управления, защит. Специалисты усилили строительные части конструкции – бетонные опоры и основания, на которых смонтировано электротехническое оборудование.

В новом оборудовании применено принципиально новое техническое решение, отвечающее современным требованиям безопасности. Воздушные выключатели заменили на элегазовые, где вместо воздуха в качестве среды гашения электрической дуги используется элегаз – шестифтористая сера. Такое решение обеспечивает наиболее безопасное и эффективное проведение оперативных переключений на ОРУ-220 кВ.

– Первая секция ОРУ-220 кВ была введены в эксплуатацию в 1962 году. С её помощью осуществлялось энергоснабжение собственных нужд первых энергоблоков Нововоронежской АЭС – № 1 и № 2 – и посёлка Нововоронежский, а также прилегающих районов Воронежской области. Конечно, оборудование морально и физически устарело, и возникла потребность в модернизации, – отметил начальник электрического цеха НВАЭС Виталий Виролайнен.

Своевременная модернизация ОРУ-220 кВ значительно снижает риск выхода оборудования из строя, а значит, недовыработки электрической энергии. Завершить обновление объекта Нововоронежской АЭС планирует в 2023 году.