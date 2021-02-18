В Тюмени суд оштрафовал семерых активистов за призывы к участию в несогласованной акции

Ленинский районный суд Тюмени назначил штрафы семерым активистам за призывы к участию в несогласованных митингах (ч.2 ст.20.2 КоАП РФ), сообщили в пресс-службе Тюменского областного суда.

Одному участнику митингов суд предписал выплатить штраф в размере 11 тыс. руб., еще шестерым — в 12 тыс. руб. Кроме того, облсуд оставил без изменений постановления районного суда об административном аресте троим участникам шествия 23 января: двоим назначили восемь суток ареста, одному — пять.

Напомним, 23 и 31 января в Тюмени прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. 23 января сотрудниками полиции были задержаны работник местного штаба Навального Сергей Осколков и координатор движения «Время» Глеб Шафигуллин, их арестовали на восемь суток.

Ирина Пичурина