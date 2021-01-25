Двух тюменских активистов арестовали на 8 суток за призывы к участию в несогласованной акции

В Тюмени сотрудника местного штаба Алексея Навального Сергея Осколкова арестовали на восемь суток за призывы к участию в несогласованной акции 23 января (ч.2 ст.20.2 КоАП РФ), говорится в Telegram-канале штаба.

Господин Осколков был задержан 23 января, на него составили протоколы по ч.2 ст.20.2 и ч.1 ст.19.3 КоАП РФ. Как сообщил тюменский штаб Навального, суд не выявил состава правонарушения по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Еще одного активиста — координатора движения «Время» Глеба Шафигуллина также арестовали на 8 суток.

Напомним, 23 января в Тюмени прошла несанкционированная акция в поддержку политика Алексея Навального. Всего в Тюмени было задержано минимум пять человек, еще трое — в Тобольске. Отметим, что на акции в Тюмени были задержаны семь несовершеннолетних.

Михаил Мананников