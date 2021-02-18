Waymo тестирует беспилотные такси в Сан-Франциско

Американская компания Waymo сообщила о расширении зоны тестирования беспилотных автомобилей на Сан-Франциско. Ранее компании разрешали проводить испытания автомобилей только в столице штата Аризона Финиксе. Компания Waymo принадлежит холдингу Alphabet (в него также входит Google).

С помощью приложения Waymo One участники тестирования смогут указать пункты посадки и высадки и узнать предполагаемое время прибытия. После поездки пассажирам предложат оценить поездку по пятибалльной шкале. В распоряжении Waymo имеется около 150 автомобилей и свыше 260 водителей, которые всегда находятся в машине во время движения на случай экстренной ситуации.

Евгений Федуненко