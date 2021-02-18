В 2020 году в Петербург въехало на 81% меньше трудовых мигрантов, чем годом ранее

За весь 2020 год в Санкт-Петербург въехало около 70 тысяч трудовых мигрантов. Это 19% от уровня 2019 года.

Такие данные приводит «Деловой Петербург» со ссылкой на директора Центра трудовых ресурсов Алексея Чистякова. В ходе пресс-конференции господин Чистяков сообщил, что всего в Санкт-Петербург через городские пункты пропуска в 2020 году въехало 238448 иностранных граждан, из которых с целью работы приехало в город лишь 70114 человек.

Снижение количества трудовых мигрантов отмечено и в Ленинградской области. Как сообщил зампреда комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Дмитрий Никифоров, в 2020 году в регионе выдали около 42 тысяч патентов на работу. При этом «традиционно», по его словам, в Ленобласти работает 62 тысячи иностранных граждан.

Ранее “Ъ-СПб” рассказывал о динамике турпотока в Петербурге за 2020 год.