Турпоток в Петербург оказался выше, чем ожидалось, но все равно уступил «доковидному»

За весь 2020 год в Санкт-Петербург приехало 2,9 млн туристов, почти треть из которых посетили город в последние месяцы года. Пессимистичный прогноз комитета по туризму не оправдался.

Статистику туристического сектора Петербурга приводят «Ведомости». В октябре 2020 года комитет по туризму публиковал прогноз, согласно которому за весь год город посетят чуть менее 1,9 млн туристов. Эксперты исходили из предполагаемого падения турпотока на 80% от 2019 года. В реальности он составил 72%.

Большинство приехавших в город туристов были из России, полмиллиона – иностранцы. Статистика была собрана без учета экскурсантов, которые посещали Петербург с туристическими целями, но без ночевки.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Петербург вошел в число самых популярных направлений внутри страны в рамках программы туристического кэшбэка.