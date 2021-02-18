Партия «Яблоко» оспорила отказ МОБ в проведении шествия и митинга памяти Бориса Немцова в Екатеринбурге

Свердловское отделение партии «Яблоко» подало административный иск к региональному министерству общественной безопасности (МОБ) с требованием признать незаконным отказ ведомства в проведении в Екатеринбурге шествия и митинга памяти Бориса Немцова.

По мнению организаторов, отказ министерства был незаконным, так как мероприятие должно было пройти на открытом воздухе при соблюдении всех необходимых мер эпидбезопасности. Реготделение партии намеревалось следить за соблюдением социальной дистанции между участника акции, а также выдавать маски тем, у кого их не оказалось бы.

«Запрет на проведение общественно-политических публичных мероприятий политически мотивирован и нарушает конституционные права граждан. Мы предпринимаем все возможные усилия, чтобы законным путем почтить память убитого у Кремля политика Бориса Немцова и привлечь внимание к проблеме наличия политических убийств в современной России»,— сообщили в свердловского отделении партии «Яблоко».

Там добавили, что намеченные мероприятия будут проведены: «Председатель регионального отделения партии ПАРНАС Михаил Борисов готовит круглый стол и вахту памяти».

Напомним, акции памяти оппозиционного политика Бориса Немцова, убитого в Москве в 2015 году, проходят в Екатеринбурге ежегодно. В этом году организаторы планировали провести вахту памяти, круглый стол, шествие от ККТ «Космос» до Площади Труда, где должен был состояться траурный митинг.

Анастасия Реутова