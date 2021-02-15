Шествие и митинг памяти Бориса Немцова в Екатеринбурге пройдут 27 февраля

Партия «Яблоко» совместно с ПАРНАС и движением «Екатеринбург за свободу» в субботу, 27 февраля, проведут вахты памяти, шествие, траурный митинг и круглый стол памяти оппозиционного политика Бориса Немцова, убитого в Москве в 2015 году. Об этом сообщил председатель свердловского отделения партии «Яблоко» Максим Петлин. Шествие начнется в 13:00 от ККТ «Космос», пройдет вдоль набережной, и закончится у места митинга на Площади Труда.

Представители «Яблоко» и ПАРНАС подали уведомления в министерство общественной безопасности Свердловской области о проведении шествия и митинга, однако решения о согласовании мероприятий пока нет.

«В рамках круглого стола с рабочим названием "Пост конституционная Россия" пройдет обсуждение того, что делать нам сегодня, какие методы защиты использовать гражданскому обществу, чего ждать в ближайшем будущем. На нем выступят политики и политологи, в том числе Сергей Мошкин, Константин Киселев, надеемся на участие и Алексей Гресько», — отметил господин Петлин.

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. В 2017 году исполнителей убийства приговорили к реальным срокам лишения свободы — от 11 до 20 лет. Организатором убийства следствие считает водителя бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Мухудинова, который объявлен в международный розыск. Заказчик преступления не установлен.