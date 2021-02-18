Испытывающий финансовые трудности «Тамбов» снимается с Кубка России по футболу, сообщил “Ъ” источник в клубе. В 1/8 финала команда должна была сыграть 21 февраля с московским «Локомотивом», однако этот матч не состоится.

Причину снятия собеседник “Ъ” не раскрыл. Она может быть связана с недостаточным количеством игроков в заявке. По данным «Матч ТВ», хотя с клубом тренируются 22 футболиста, сейчас в заявке у «Тамбова» только десять игроков, из которых три — вратари. В конце января Российский футбольный союз запретил «Тамбову» регистрировать новых футболистов из-за долгов перед прежними игроками.

В начале февраля клуб подал иск о самобанкротстве. Как следует из судебной документации, общая задолженность «Тамбова» составила 536,8 млн руб. Иск пока оставлен без движения из-за несоблюдения процедуры подачи заявления.

В середине февраля «Тамбов» также заявил о снятии команды с молодежного первенства России. По словам источника “Ъ” в клубе, речи о снятии с чемпионата Российской премьер-лиги пока не идет. Первая игра весенней части розыгрыша запланирована на 26 февраля с волгоградским «Ротором».

О том, почему тамбовские власти могут приветствовать банкротство клуба, читайте в материале "Ъ-Черноземье".

Александр Прытков, Андрей Цветков, Воронеж