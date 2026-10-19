Еврокомиссия отвергла предложение США о возобновлении закупок газа из России
Еврокомиссия отказалась от предложения США возобновить закупки российского газа в рамках обсуждения украинского перемирия. Об этом на брифинге в Брюсселе заявила представитель ЕК Паула Пинью. Она подтвердила намерение не отменять санкции против России до полного завершения конфликта.
«Наша позиция остается неизменной», — сказала Паула Пинью. Она напомнила, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла об отказе снимать ограничения до прекращения войны. Госпожа Пинью указала, что саммит ЕС 15–16 октября «выразил разочарование» смягчением американских рестрикций и началом закупок российского дизеля США.
В Еврокомиссии пояснили, что полный запрет на закупку российского газа с 2027 года не входит в санкционную политику и сохранится даже при отмене рестрикций. Ранее газета The New York Times писала, что ЕК отказалась от предложения администрации президента США Дональда Трампа возобновить закупки российского природного газа европейскими странами в качестве одного из элементов плана урегулирования конфликта на Украине.