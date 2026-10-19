Еврокомиссия отвергла предложение США о возобновлении закупок газа из России

В Еврокомиссии пояснили, что полный запрет на закупку российского газа с 2027 года не входит в санкционную политику и сохранится даже при отмене рестрикций. Ранее газета The New York Times писала, что ЕК отказалась от предложения администрации президента США Дональда Трампа возобновить закупки российского природного газа европейскими странами в качестве одного из элементов плана урегулирования конфликта на Украине.